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Динамо – Шахтер: Зеленский посетил матч за Суперкубок Украины

22:39 312 Читати українською
Динамо – Шахтер: Зеленский посетил матч за Суперкубок Украины
Владимир Зеленский / фото из соцсетей

Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на трибунах стадиона Черноморец

Суперкубок Украины
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Шахтер
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрик 45+3’
45+3’ Алан Патрик
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш

Матч Динамо – Шахтер стартовал 28 июля на стадионе в Одессе. Поединок за Суперкубок Украины начался в 21:00 по киевскому времени.

Динамо – Шахтер – видео гола Патрика

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится в Одессе, где наблюдает за матчем Суперкубка Украины между Динамо и Шахтером. После первого тайма счет 1:0 в пользу "горняков".

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