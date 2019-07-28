Динамо – Шахтер: Зеленский посетил матч за Суперкубок Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на трибунах стадиона Черноморец

Матч Динамо – Шахтер стартовал 28 июля на стадионе в Одессе. Поединок за Суперкубок Украины начался в 21:00 по киевскому времени.

Динамо – Шахтер – видео гола Патрика

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится в Одессе, где наблюдает за матчем Суперкубка Украины между Динамо и Шахтером. После первого тайма счет 1:0 в пользу "горняков".