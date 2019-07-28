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Динамо – Шахтар: Зеленський відвідав матч за Суперкубок України

28 липня 22:34 672 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Зеленський відвідав матч за Суперкубок України
Володимир Зеленський / фото із соцмереж

Президент України Володимир Зеленський присутній на трибунах стадіону Чорноморець

Суперкубок України
Динамо
2
2 : 1
1
Шахтар
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрік 45+3’
45+3’ Алан Патрік
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш

Матч Динамо – Шахтар стартував на стадіоні Чорноморець в Одесі. Початок поєдинку за Суперкубок України – о 21:00 за київським часом.

Динамо – Шахтар – відео гола Патріка

Президент України Володимир Зеленський зараз перебуває в Одесі, де спостерігає за матчем Суперкубка України між Динамо і Шахтарем. Після першого тайму рахунок 1:0 на користь "гірників".

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Динамо – Шахтар: анонс матчу за Суперкубок України
28 липня
6934
Теги
Динамо Динамо Суперкубок України Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар
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