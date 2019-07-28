Динамо – Шахтар: Зеленський відвідав матч за Суперкубок України

Президент України Володимир Зеленський присутній на трибунах стадіону Чорноморець

Матч Динамо – Шахтар стартував на стадіоні Чорноморець в Одесі. Початок поєдинку за Суперкубок України – о 21:00 за київським часом.

Динамо – Шахтар – відео гола Патріка

Президент України Володимир Зеленський зараз перебуває в Одесі, де спостерігає за матчем Суперкубка України між Динамо і Шахтарем. Після першого тайму рахунок 1:0 на користь "гірників".