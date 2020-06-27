"Судейство в чемпионате Украины ужасное и безобразное": Сабо призвал отказаться от использования системы VAR

Экс-тренер Динамо и сборной Украины, а ныне телеэксперт, Йожеф Сабо считает, что видеоповторы не оправдали себя в чемпионате Украины.

"То, что происходит в последних матчах, объяснить сложно. Судейство в чемпионате Украины ужасное и безобразное. То, что сотворил, например, арбитр Бойко в матче Динамо и Колоса – полный хаос. Но даже при таком непонятном судействе комитет арбитров и Лучано Лучи его оправдали.

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VAR нужен для того, чтобы помогать арбитрам, а у нас получается наоборот. Шесть минут проходит после момента с возможным пенальти, команды уже обменялись моментами, а затем рефери свистит и бежит смотреть повтор момента, который был почти 10 минут назад. Это не нормально.

Может, стоит отказаться от этой системы и вернуть все как было? Пусть судьи сразу свистят, когда видят нарушения, а мы будем их разносить и ругать. Ведь ничего с VAR не изменилось. Сколько в чемпионате Англии моментов, когда идет борьба, стыки, но судьи там не бегают сразу смотреть VAR. У нас же полное безобразие с этим, так быть не должно", – отметил Сабо в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, после рестарта УПЛ почти каждый тур чемпионата Украины ознаменовывается какими-то судейскими скандалами и непонятными решениями арбитров.

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