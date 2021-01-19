Киевский клуб похвастался новым достижением в Youtube по мотивам первого матча в 2021 году.

Поединок Динамо – Легия, который прошел 18 января, собрал рекордную аудиторию в Youtube. За трансляцией первого матча команды Луческу в текущем году наблюдали 344 тысячи болельщиков.

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Это самая большая аудитория, которая смотрела контрольный матч "бело-синих" за время существования клубного канала. В течение последней недели количество подписчиков на официальный ресурс Динамо выросло на 5 тысяч, сообщил официальный сайт киевлян.

Напомним, Динам уступило варшавской Легии со счетом 0:2, пропустив дважды еще до перерыва. Следующий матч на сборах в ОАЭ киевляне проведет 21 января против солигорского Шахтера.

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