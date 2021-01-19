"Контрольні матчі служать таким собі фоном і лакмусовим папірцем для тренерів. Динамівці тільки недавно вийшли з відпустки і приступили до тренувань. Поставте себе на місце Мірчі Луческу! Він не може давати футболістам грати повністю матч, тому що вони не готові ще.

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Луческу розуміє, що у його підопічних не було ігрової практики, вони відпочивали і сьогодні результат для нього не такий важливий. Для нього зараз важливо підійти в оптимальних кондиціях до матчу Ліги Європи з Брюгге. Луческу не робить трагедії після програшного результату контрольного матчу. Будучи молодим тренером, я все хотів вигравати. І кричав, і бігав під час спарингів. Так, вигравав! Перемагав майже у всіх матчах на зборах. А потім починається чемпіонат і футболісти вихолощені та у них немає емоцій. Не тому, що не хочуть цього! Вони хочуть, але вже не радіють навіть перемозі, тому що на зборах залишили всі емоції. Коли стаєш досвідченішим, розумієш, що потрібно не так емоційно реагувати на результат.

Так, Динамо програло Легії (0:2). Луческу, як головний тренер, був засмучений, і гравці були засмучені. Але вони швидко забули цей результат. Цей результат нічого не дає. У таких матчах Мірча Луческу розуміє для себе, що йому потрібно поліпшити в грі команди, щоб в правильному напрямку рухатися далі.

Там були чутки, що матч з солігорським Шахтарем може не відбутися. Але "гірники" все ж вилітають в ОАЕ і матч відбудеться. Це чудово! Шахтар тренує український фахівець Роман Григорчук. З усією повагою ставлюся до солігорського Шахтаря, але динамівці грають в Лізі Європи! Вони нещодавно грали з Барселоною, Ювентусом і іншими топовими європейськими командами. У Шахтаря немає такого досвіду.

Звісно, кияни по динаміці і руху сильніші. І після того, як вони поступилися Легії, вдруге поспіль вони не програють, це однозначно. Динамо постарається виграти, я впевнений. Мірча Луческу звик перемагати навіть у контрольних матчах. Перед грою з Легією він точно дав пристойні навантаження своїм футболістам. Тепер він трохи знівелює їх для того, щоб на матч з Шахтарем гравці були свіжішими. Клас гравців Динамо повинен дати результат. При всій повазі до солігорців динамівці повинні перемогти у цьому контрольному поєдинку", – сказав Грозний у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, матч між Динамо та солігорським Шахтарем запланований на 21 січня. Початок зустрічі о 15:00.

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