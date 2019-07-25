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Динамо – Шахтер: Соль точно не сыграет в поединке за Суперкубок Украины

18:43 92 Читати українською
Динамо – Шахтер: Соль точно не сыграет в поединке за Суперкубок Украины
Фран Соль / Соцсети

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал о состоянии здоровья нападающего киевлян Франа Соля.

 

"По поводу Соля, то, прежде всего, надо сказать о характере повреждения. Он его получил на ровном месте. 10 июля у нас был выходной день, но Фран решил поработать в тренажерном зале. И перестарался.

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Так или иначе, Соль также получил мышечную травму. Но на этой неделе Фран, вероятно, тоже вернется к тренировкам в группе. Разумеется, как и в случае с Цыганковым, речь об участии этого футболиста в матче за Суперкубок Украины не идет.

Реабилитацию футболистов после травм мы форсировать не станем. Тем более, когда есть все шансы, что Соль вернётся к стартовым турам чемпионата Украины и матчам с Брюгге в квалификации Лиги чемпионов", – цитирует Хацкевича Dynamo.kiev.ua.

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Динамо Киев Динамо Киев Суперкубок Украины Александр Хацкевич Александр Хацкевич Фран Соль Фран Соль Динамо Киев - Шахтер
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