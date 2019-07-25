Динамо – Шахтар: прогноз на матч за Суперкубок України-2019

Динамо та Шахтар зустрінуться у поєдинку за Суперкубок України-2019. Який прогноз на матч, підкаже "Футбол 24".

Матч Динамо – Шахтар розпочнеться 28 липня на стадіоні Чорноморець в Одесі. Початок поєдинку за Суперкубок України-2019 – о 21:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію матчу.

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Динамо – Шахтар: прогноз букмекерів на матч за Суперкубок України-2019:

Експерти букмекера BWin вважають Шахтар фаворитом матчу. Коефіцієнт на перемогу "гірників" в основний час – 1,95, тоді як аналогічний тріумф Динамо оцінюється у 3,40. Коефіцієнт на нічию – 3,40. Підсумкову звитягу "гірників" оцінили у 1,45, тоді як на підопічних Хацкевича коефіцієнт складає 2,55. На думку букмекера, поєдинок буде доволі результативним – на те, що буде забито мінімум 2 голи, приймають ставки з коефіцієнтом 1,26.

Фахівці контори Unibet схожої думки. Перемога Шахтаря в основний час оцінюється у 2,15, Динамо – 3,10, нічия – 3,35. На підсумковий тріумф киян приймають ставки з коефіцієнтом 2,28, тоді як перемогу підопічних Каштру оцінили у 1,58.

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Нагадаємо, Шахтар є рекордсменом за кількістю здобутих Суперкубків України. В активі "гірників" 8 трофеїв, у Динамо на один менше. Інші українські клуби жодною подібною нагородою похвалитися не можуть.

До слова, вже 10 серпня (базова дата) Динамо та Шахтар зустрінуться у Києві в матчі 3 туру УПЛ 2019/20.