Динамо – Шахтар: Соль точно не зіграє у поєдинку за Суперкубок України

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів про стан здоров'я нападника киян Франа Соля.

"Щодо Соля, то тут, перш за все, треба сказати про характер його пошкодження. Він його отримав на рівному місці. 10 липня у нас був вихідний день, але Фран вирішив попрацювати в тренажерному залі. І перестарався.

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Так чи інакше, Соль також зазнав м'язової травми. Але на цьому тижні Фран, ймовірно, теж повернеться до тренувань в групі. Зрозуміло, як і у випадку з Циганковим, мова про участь цього футболіста в матчі за Суперкубок України не йде.

Реабілітацію футболістів після травм ми форсувати не станемо. Тим більше, коли є всі шанси, що Соль повернется до стартових турів чемпіонату України і матчів з Брюгге в кваліфікації Ліги чемпіонів", – цитує Хацкевича Dynamo.kiev.ua.

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