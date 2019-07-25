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Динамо – Шахтер: Цыганков и еще несколько игроков не помогут киевлянам в матче за Суперкубок Украины

11:05 305 Читати українською
Динамо – Шахтер: Цыганков и еще несколько игроков не помогут киевлянам в матче за Суперкубок Украины
Несколько игроков Динамо пропустят матч за Суперкубок Украины / Фото ФК Динамо

Поступили новости из лазарета киевского Динамо.

 

Хавбеки Динамо Виктор Цыганков, Александр Андриевский и Миккел Дуэлунд вернулись в общую группу игроков киевлян, сообщает dynamo.kiev.ua.

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Цыганков пока занимается с определенными ограничениями, чтобы избежать рецидива травмы. По информации источника, все трое игроков не будут участвовать в дуэли с Шахтером в рамках Суперкубка Украины.

Форвард "бело-синих" Фран Соль также почти восстановился от травмы и имеет шанс вернуться к полноценным тренировкам уже до конца недели.

Напомним, матч за Суперкубок Украины состоится 28 июля, начало в 21:00.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Шахтер Суперкубок Украины Миккел Дуэлунд Миккел Дуэлунд Фран Соль Фран Соль Александр Андриевский Александр Андриевский Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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