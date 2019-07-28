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Динамо – Шахтер: Решко прогнозирует победу киевлян в матче за Суперкубок Украины

15:24 152 Читати українською
Динамо – Шахтер: Решко прогнозирует победу киевлян в матче за Суперкубок Украины
Стефан Решко / ФК Динамо

Бывший футболист Динамо Стефан Решко сделал свой прогноз на матч за Суперкубок Украины.

 

"Обе команды уже в этом матче должны показать максимум. Это отличная проверка и для Динамо, которому предстоит сыграть в квалификации Лиги чемпионов, и для Шахтера, новому тренерскому штабу которого необходимо понять, насколько их подопечные сейчас готовы к сезону.

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Не думаю, что у Каштру возникнет много проблем в Шахтере. Он португалец, и в выстроенной ныне системе горняков быстро войдет в курс дела. Уверен, тактика Шахтера не изменится, и киевлянам не придется ломать голову, а вот с составом Каштру может соригинальничать.

Что касается Динамо, то я, в отличие от других, не уверен, что Караваева сразу бросят в бой, ведь он, считаю, еще не адаптировался в киевском клубе, посмотрим.

В любом случае, зрелища в поединке за Суперкубок нам ждать не стоит — это будет битва за результат. Мне кажется, Хацкевич снова одолеет Шахтер испытанным ранее способом", – цитирует Решко Команда 1.

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