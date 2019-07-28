Динамо – Шахтар: Решко прогнозує перемогу киян у матчі за Суперкубок України

Колишній футболіст Динамо Стефан Решко зробив свій прогноз на матч за Суперкубок України.

"Обидві команди вже в цьому матчі повинні показати максимум. Це відмінна перевірка і для Динамо, якому доведеться зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів, і для Шахтаря, новому тренерському штабу якого необхідно зрозуміти, наскільки їхні підопічні зараз готові до сезону.

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Не думаю, що у Каштру виникне багато проблем у Шахтарі. Він португалець, і у вибудуваної нині системи "гірників" швидко увійде в курс справи. Упевнений, тактика Шахтаря не зміниться, і киянам не доведеться ламати голову, а ось зі складом Каштру може бути оригінальним.

Що стосується Динамо, то я, на відміну від інших, не впевнений, що Караваєва відразу кинуть в бій, адже він, вважаю, ще не адаптувався в київському клубі, подивимося.

У будь-якому випадку, видовища в поєдинку за Суперкубок нам чекати не варто – це буде битва за результат. Мені здається, Хацкевич знову здолає Шахтар випробуваним раніше способом", – цитує Решка Команда 1.

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