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Динамо – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

22:49 320 Читати українською
Динамо – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру
Луиш Каштру / Фото ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру ответил на вопросы журналистов после поражения от Динамо (2:1) в 1/8 финала Кубка Украины.

22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

"Мы очень плохо начали игру. Ужасно провели стартовые 15 минут, пропустили гол. Потом все немного улучшилось. Сделали перестановки, чтобы исправить ситуацию.

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Динамика Тайсона и Исмаили слева помогла. Тайсон смещался в центр и позволял врываться Исмаили. Марлос находил зоны между линиями, а Коноплянка перешел направо, чтобы эффективнее взаимодействовать с Марлосом.

Травмы Кривцова, Марлоса и Коноплянки? Надо оценить ситуацию. У Кривцова мышечная травма, у других схожие проблемы. Это понятно – сложный календарь, много матчей. Ничего удивительного. Постараемся поднять их на ноги к матчу Лиги чемпионов", – сказал Каштру на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после 12-ти туров УПЛ Шахтер лидирует, опережая Динамо на 10 очков.

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Источник: Футбол 24
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Кубок Украины Динамо Киев - Шахтер Сергей Кривцов Сергей Кривцов Марлос Марлос Шахтер Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
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