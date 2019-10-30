Динамо – Шахтер – видео шедеврального гола Сидорчука

Динамо принимает Шахтер в 1/8 финала Кубка Украины 2019/20. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Шахтер.

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 19:30 по киевскому времени. Это уже третья дуэль киевского и донецкого клубов в текущем сезоне. Ранее динамовцы взяли Суперкубок Украины-2019 (2:1), нанеся пока единственное поражение Луишу Каштру на внутренней арене. "Горняки" обыграли команду тогда еще Хацкевича в чемпионате (2:1) на этом же стадионе НСК Олимпийский. Интересно, что киевляне на своем поле проиграли оба предыдущих кубковых поединка дончанам.

На 22-й минуте встречи капитан Динамо Сергей Сидорчук мощным ударом издалека по сумасшедшей траектории отправил мяч в девятку ворот Пятова.

Динамо – Шахтер: видео гола Сидорчука