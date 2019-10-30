Динамо – Шахтар: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру відповів на запитання журналістів після поразки від Динамо (2:1) в 1/8 фіналу Кубка України.

"Ми дуже погано почали гру. Жахливо провели стартові 15 хвилин, пропустили гол. Потім все трішки покращилося. Зробили перестановки, щоб виправити ситуацію.

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Динаміка Тайсона та Ісмаїлі зліва допомогла. Тайсон зміщався в центр і давав змогу вриватися Ісмаїлі. Марлос знаходив зони між лініями, а Коноплянка перейшов направо, щоб ефективніше взаємодіяти з Марлосом.

Травми Кривцова, Марлоса та Коноплянки? Треба оцінити ситуацію. У Кривцова м’язова травма, в інших схожі проблеми. Це зрозуміло – складний календар, багато матчів. Нічого дивного. Постараємося підняти їх на ноги до матчу Ліги чемпіонів", – сказав Каштру на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, після 12-ти турів УПЛ Шахтар лідирує, випереджаючи Динамо на 10 очок.

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