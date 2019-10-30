toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
ДИНАМО - ШАХТАР КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ

Динамо – Шахтар: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

30 жовтня 22:49 999 Читать на русском
Динамо – Шахтар: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру
Луїш Каштру / Фото ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру відповів на запитання журналістів після поразки від Динамо (2:1) в 1/8 фіналу Кубка України.

22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

"Ми дуже погано почали гру. Жахливо провели стартові 15 хвилин, пропустили гол. Потім все трішки покращилося. Зробили перестановки, щоб виправити ситуацію.

Динамо – Шахтар – 2:1 – відеоогляд матчу з диво-голом Сидорчука та переможним м'ячем чемпіона світу

Динаміка Тайсона та Ісмаїлі зліва допомогла. Тайсон зміщався в центр і давав змогу вриватися Ісмаїлі. Марлос знаходив зони між лініями, а Коноплянка перейшов направо, щоб ефективніше взаємодіяти з Марлосом.

Травми Кривцова, Марлоса та Коноплянки? Треба оцінити ситуацію. У Кривцова м’язова травма, в інших схожі проблеми. Це зрозуміло – складний календар, багато матчів. Нічого дивного. Постараємося підняти їх на ноги до матчу Ліги чемпіонів", – сказав Каштру на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, після 12-ти турів УПЛ Шахтар лідирує, випереджаючи Динамо на 10 очок.

Динамо дотиснуло Шахтар в овертаймі Кубка України – гол чемпіона світу вивів у чвертьфінал

Джерело: Футбол 24
blog_ava
Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Кубка України – як це було
30 жовтня
13110
Теги
Кубок України Динамо - Шахтар Сергій Кривцов Сергій Кривцов Марлос Марлос Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру Євген Коноплянка Євген Коноплянка
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
44
хв
Мальорка
20:00
Осасуна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук