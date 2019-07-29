Динамо – Шахтар: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич залишився не повністю задоволеним матчем проти Шахтаря, незважаючи на перемогу свої підопічних (2:1) у Суперкубку України.

"На початку першого і другого таймів ми не завжди правильно розташовувалися на полі. На даний момент наш функціональний стан не дозволяє пресингувати та володіти м'ячем. Зрозуміло, що у Шахтаря більш технічні та швидші футболісти, тому і в них кращий вихід з оборони в атаку.

Динамо – Шахтар – 2:1 – відео голів і огляд матчу за Суперкубок України

Перший момент ми самі собі створили, коли Миколенко віддав неточну передачу, але чудово зіграв Бойко. Потім у нас були хороші переходи з оборони в атаку.

Що стосується другого тайму – рахунок на табло. Ми терпіли. На матч ми виходили в статусі володаря Суперкубка і не мали права цю перевагу віддавати.

Нам є ще над чим працювати. Ми маємо проблеми в атаці: Циганков і Соль травмовані. Випускаючи на поле Вербіча та Кадара, ми теж ризикували, адже і у них проблеми зі здоров'ям. Нам потрібно через матчі набирати функціональні кондиції.

Так, Шахтар більше володів м'ячем, особливо в другому таймі, але вони не скористалися своїми шансами, а ми скористалися.

Денис Гармаш неправильно розташовувався в першому таймі, але в перерві я йому підказав і він опустився нижче, заповнивши вільний простір", – цитує Хацкевича Tribuna.com.

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