Динамо – Шахтер: определились арбитры, которые будут работать на Классическом
17:30 - Читати українською
Динамо и Шахтер узнали, кто 3 ноября рассудит главное дерби Украины.
Ярослав Козык назначен главным арбитром матча Динамо – Шахтер, сообщает официальный сайт "бело-синих".
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43-летний судья в этом сезоне показал 20 предупреждений и удалил 3 игроков с поля. Ассистентами Козика на линиях будут Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертым рефери назначен Дмитрий Панчишин, а на VAR будет работать Николай Балакин.
Напомним, что матч Динамо – Шахтер состоится уже завтра, 3 ноября. Классическое начнется в 17:00. Сейчас Шахтер занимает четвертую строчку, имея 21 балл и 2 игры в запасе. Динамо же на седьмом месте с 16 очками.
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