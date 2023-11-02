Динамо – Шахтар: визначились арбітри, які працюватимуть на Класичному
Динамо та Шахтар дізнались, хто 3 листопада розсудить головне дербі України.
Ярослав Козик призначений головним арбітром матчу Динамо – Шахтар, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
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43-річний суддя в цьому сезоні показав 20 попереджень та вилучив 3 гравців з поля. Асистентами Козика на лініях будуть Семен Шлончак та Андрій Скрипка. Четвертим рефері призначений Дмитро Панчишин, а на VAR працюватиме Микола Балакін.
Нагадаємо, що матч Динамо – Шахтар відбудеться вже завтра, 3 листопада. Класичне розпочнеться о 17:00. Наразі Шахтар посідає четверту сходинку, маючи 21 бал та 2 гри в запасі. Динамо ж на сьомому місці з 16 очками.