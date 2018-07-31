Динамо – Шахтер: Кривцов и Нем занимаются в общей группе

Защитник Шахтера Сергей Кривцов и хавбек Веллингтон Нем занимаются в общей группе "горняков" перед матчем 3 тура УПЛ против Динамо.

Донецкий Шахтер сегодня, 31 июля, начал подготовку к матчу 3 тура УПЛ против Динамо, который состоится 3 августа в Киеве.

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Как сообщает канал Футбол 1, в общей группе занимаются защитник Сергей Кривцов и полузащитник Веллингтон Нем.

Кривцов пропустил 2 стартовых поединка УПЛ из-за травмы, которую получил в матче за Суперкубок Украины, Нем может быть включен в заявку на игру с киевлянами.

Начало матча в 19:00.

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