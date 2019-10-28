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Динамо – Шахтер: Копиевский рассудит матч Кубка Украины

10:10 59 Читати українською
Динамо – Шахтер: Копиевский рассудит матч Кубка Украины
Виталий Копиевский / Dynamo.kiev.ua

Комитет арбитров УАФ назначил список арбитров на матчи 1/8 финала Кубка Украины.

 

УПЛ на своем официальном сайте опубликовала перечень судейских назначений на матчи 1/8 финала Кубка Украины.

Кадар может сыграть против Шахтера в Кубке Украины

Колос – Ворскла – Максим Козиряцкий (Запорожье)

Минай – Львов – Александр Омельченко (Славянск)

Николаев – Десна – Александр Шандор (Львов)

Альянс – Горняк-Спорт – Роман Блавацкий (Львов)

Кубок Украины: УАФ назвала неожиданного кандидата на проведение финального матча

Динамо – Шахтер – Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Ингулец – СК Днепр-1 – Александр Дердо (Черноморск)

Мариуполь – Олимпик – Юрий Иванов (Донецкая область)

Александрия – Заря – Игорь Пасхал (Херсон)

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