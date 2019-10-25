toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Кубок Украины
ДИНАМО КИЕВ - КОПЕНГАГЕН ЛИГА ЕВРОПЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Кадар может сыграть против Шахтера в Кубке Украины

19:34 33 Читати українською
Кадар может сыграть против Шахтера в Кубке Украины
Тамаш Кадар / Nemzetisport.hu

Защитник Динамо Тамаш Кадар восстановился после травмы и сможет помочь своей команде уже в ближайших матчах.

 

Защитник сборной Венгрии и киевского Динамо Тамаш Кадар восстановился после травмы и сможет сыграть в кубковом матче против донецкого Шахтера, сообщает Dynamo.kiev.ua. Напомним, матч 1/8 финала Кубка Украины между грандами украинского футбола состоится 30 октября.

"Грандиозный результат с впечатляющим европейским рекордом": датские СМИ празднуют после матча Динамо – Копенгаген

К слову, 29-летний футболист получил мышечную травму в матче за сборную Венгрии и пропустил поединки против Александрии в чемпионате Украины и Копенгагена в Лиге Европы. Скорее всего, защитник не сыграет и в ближайшем матче УПЛ против Карпат, однако будет готов помочь киевлянам в игре против Шахтера.

Кадар в нынешнем сезоне чемпионата Украины провел 10 матчей и отметился результативной передачей.

Динамо – Копенгаген: Михайличенко проиграл дуэль тренеров, неожиданные игроки матча, странный судья и провал динамовца

blog_ava
Ярмоленко проти нахабного дебютанта, Рурське дербі, римейк фіналу ЛЧ – топ-матчі євровікенду
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Тамаш Кадар Тамаш Кадар Кубок Украины Динамо Киев - Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
46
мин
Майнц
21:30
Кельн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук