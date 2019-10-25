Кадар может сыграть против Шахтера в Кубке Украины

Защитник Динамо Тамаш Кадар восстановился после травмы и сможет помочь своей команде уже в ближайших матчах.

Защитник сборной Венгрии и киевского Динамо Тамаш Кадар восстановился после травмы и сможет сыграть в кубковом матче против донецкого Шахтера, сообщает Dynamo.kiev.ua. Напомним, матч 1/8 финала Кубка Украины между грандами украинского футбола состоится 30 октября.

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К слову, 29-летний футболист получил мышечную травму в матче за сборную Венгрии и пропустил поединки против Александрии в чемпионате Украины и Копенгагена в Лиге Европы. Скорее всего, защитник не сыграет и в ближайшем матче УПЛ против Карпат, однако будет готов помочь киевлянам в игре против Шахтера.

Кадар в нынешнем сезоне чемпионата Украины провел 10 матчей и отметился результативной передачей.

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