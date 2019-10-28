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Динамо – Шахтар: Копієвський розсудить матч Кубка України

10:08 457 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Копієвський розсудить матч Кубка України
Віталій Копієвський / Dynamo.kiev.ua

Комітет арбітрів УАФ призначив список арбітрів на матчі 1/8 фіналу Кубка України.

 

УПЛ на своєму офіційному сайті опублікувала перелік суддівських призначень на матчі 1/8 фінала Кубка України.

Кадар може зіграти проти Шахтаря у Кубку України

Колос – Ворскла – Максим Козиряцький (Запоріжжя)

Минай – Львів – Олександр Омельченко (Слов'янськ)

Миколаїв – Десна – Олександр Шандор (Львів)

Альянс – Гірник-Спорт – Роман Блавацький (Львів)

Кубок України: УАФ назвала несподіваного кандидата на проведення фінального матчу

Динамо – Шахтар – Віктор Копієвський (Кропивницький)

Інгулець – СК Дніпро-1 – Олександр Дердо (Чорноморськ)

Маріуполь – Олімпік – Юрій Іванов (Донецька область)

Олександрія – Зоря – Ігор Пасхал (Херсон)

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