Динамо – Шахтер: Гусев назвал самый памятный для себя матч против "горняков"

Старший тренер Динамо U-21 Олег Гусев рассказал, какой матч против Шахтера ему больше всего запомнился.

"Матчи между Динамо и Шахтером всегда имели особый статус. И 10 лет назад, и сейчас это украинский футбол высшего уровня.

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Самая запоминающаяся игра с "горняками" для меня – это "Золотой матч" в 2006 году, когда судьбу всего чемпионата решал один поединок. Там был накал страстей и эмоций. К сожалению, тогда проиграли. А так, все матчи с Шахтером, которые даже не решали ничего, проходили с борьбой и удалениями.

Понравился последний поединок между Динамо и Шахтером в рамках Суперкубка Украины. Главное, что мы выиграли. Надеюсь, что и в субботу одержим положительный результат. Если бы обыграли Брюгге на выезде, был бы эмоциональный фон другой. Но многие ребята уже опытные. Надеюсь, научились перестраиваться с еврокубков на чемпионат и выйдут с настроем на победу. Все стремимся к чемпионству в новом сезоне и работаем над этим.

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Верю в победу Динамо над Шахтером, и в то, что команда пройдет на следующий этап Лиги чемпионов. Игра с Брюгге будет при родных трибунах, придет большое количество болельщиков, которые будут вдохновлять динамовцев. В бельгийцах ничего сверхестественного не увидел. Эта команда по зубам Динамо. Все зависит от наших футболистов", – цитирует Гусева официальный сайт Динамо.