Динамо – Шахтар: Гусєв назвав найпам'ятніший для себе матч проти "гірників"

Старший тренер Динамо U-21 Олег Гусєв розповів, який матч проти Шахтаря йому найбільше запам'ятався.

"Матчі між Динамо і Шахтарем завжди мали особливий статус. І 10 років тому, і зараз це український футбол вищого рівня.

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Гра з "гірниками", що запам'яталася мені найбільше – це "Золотий матч" в 2006 році, коли долю всього чемпіонату вирішував один поєдинок. Там було загострення пристрастей і емоцій. На жаль, тоді програли. А так, всі матчі з Шахтарем, які навіть не вирішували нічого, проходили з боротьбою і вилученнями.

Сподобався останній поєдинок між Динамо і Шахтарем в рамках Суперкубка України. Головне, що ми виграли. Сподіваюся, що і в суботу здобудемо позитивний результат. Якби обіграли Брюгге на виїзді, був би емоційний фон інший. Але багато хлопців вже досвідчені. Сподіваюся, динамівці навчилися перебудовуватися з єврокубків на чемпіонат і вийдуть з настроєм на перемогу. Всі прагнемо до чемпіонства в новому сезоні і працюємо над цим.

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Вірю в перемогу Динамо над Шахтарем, і в те, що команда пройде до наступного етапу Ліги чемпіонів. Гра з Брюгге буде при рідних трибунах, прийде велика кількість уболівальників, які будуть надихати динамівців. У бельгійців нічого надприродного не побачив. Ця команда по зубах Динамо. Все залежить від наших футболістів", – цитує Гусєва офіційний сайт Динамо.