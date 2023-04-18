"Я жду этого противостояния, потому что оно очень важное. Будем откровенны, для перспектив Луческу в Динамо этот поединок будет иметь практически определяющее значение, я об этом говорю уже несколько недель.

Динамо примет решение по Луческу после матча с Шахтером, – СМИ

Игорь Суркис также понимает, что если он увидит перспективу того, что команда может прогрессировать, то, я думаю, что Луческу сможет продолжить работать с Динамо. Если будет безнадежно, тогда будет понятно, что команда зашла в тупик и нужны новые кардинальные перемены.

Почему противостояние с Шахтером – это такая "лакмусовая бумажка"? Потому что это тот конкурент, на уровне которого можно проверять свои возможности. Если вы говорите, что Шахтер легко выиграет, то он не легко выиграет. Могу вам сказать, что есть серьезные проблемы у Шахтера.

Но Динамо – Шахтер – это один матч. Я думаю, что футболисты Динамо будут очень мотивированы. Они неудачно сыграли против Руха на глазах у президента клуба. Они понимают, что также есть определяющая ситуация для них, ведь если они неудачно сыграют против Шахтера, то и некоторые футболисты могут получить "билеты на выход", а не только будет решаться судьба тренерского штаба", – подытожил Игорь Цыганык в эфире Цыганык Live.

Матч Динамо – Шахтер состоится в субботу, 22 апреля, на стадионе имени Валерия Лобановского. Начало – в 17:00. "Горняки" возглавляют турнирную таблицу УПЛ (52 очка), киевляне идут 4-ми и имеют 40 баллов.

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