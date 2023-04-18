Наставники двох українських грандів можуть розраховувати на усіх гравців, за винятком травмованих.

Матч 22 туру чемпіонату України між Динамо та Шахтарем відбудеться у суботу, 22 квітня. На цю дуель дискваліфікованих у складах обох команд немає, повідомляє офіційний сайт киян.

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Водночас під загрозою дискваліфікації одразу шість гравців на наступний матч – проти Металіста 28 квітня. Це Олександр Сирота, Джастін Лонвейк, Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак, Володимир Шепелєв та Максим Дячук, у яких по 3 жовтих.

У Шахтаря лише Дмитро Різник під загрозою на майбутню дуель з Колосом. Три "гірчичники" він отримав під час виступів за Ворсклу, а взимку перебрався у донецький колектив. Проте зараз кіпер травмований.

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