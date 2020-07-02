Динамо – Шахтер: чемпион мира вернулся к тренировкам, несколько игроков под вопросом

Накануне Классического в основу "оранжево-черных" из лазарета вернулся один из ключевых исполнителей.

Подопечные Луиша Каштру продолжают подготовку к противостоянию с Динамо, сообщает официальный сайт "горняков".

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Очередная тренировка была разделена на две части: после работы с мячом Луиш Каштру провел тактическое занятие и команда провела двусторонний поединок на две трети поля.

Из-за повреждения не участвовали в подготовительной сессии Виктор Коваленко, Алан Патрик и Давид Хочолава. При этом вернулся к беговой работе на поле защитник Валерий Бондарь, восстановившийся после травмы.

Напомним, матч 29-го тура чемпионата Украины между Динамо и Шахтером состоится 4 июля на столичном НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:30.

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