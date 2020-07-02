Динамо – Шахтар: чемпіон світу повернувся до тренувань, кілька гравців під питанням

Напередодні Класичного до основи "помаранчево-чорних" з лазарету повернувся один з ключових виконавців.

Підопічні Луїша Каштру продовжують підготовку до протистояння з Динамо, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Чергове тренування поділили на дві частини: після роботи з м'ячем Луїш Каштру провів тактичне заняття і команда провела двосторонній поєдинок на дві третини поля.

Через ушкодження не брали участі у підготовчій сесії Віктор Коваленко, Алан Патрік і Давид Хочолава. При цьому повернувся до бігової роботи на полі захисник Валерій Бондар, який відновився після травми.

Нагадаємо, матч 29-го туру чемпіонату України між Динамо і Шахтарем відбудеться 4 липня на столичному НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.

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