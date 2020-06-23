"Были серьезные предложения из Италии и Англии": защитник Шахтера озвучил свою мечту

Защитник "горняков" Валерий Бондарь рассказал о предложениях иностранных клубов и любви к донецкой команде.

"Когда чемпионат мира только начинался, писали агенты из некоторых английских клубов. Также знаю, что были хорошие, серьезные предложения из Италии.

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Но я люблю Шахтер. Это мой клуб, моя команда, я здесь с детства. Я предан этому клубу и хочу играть тут как можно дольше, завоевывать трофеи. Сыграть на Донбасс Арене – это моя мечта. Впервые на стадион попал в восемь лет – было сказочно и невероятно. Мечтаю вернуться туда и сыграть", – сказал Бондарь в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Бондарь – воспитанник клубной академии Шахтера. За главную команду "оранжево-черных" дебютировал год назад – 4 мая 2019 года – в матче против Львова. Дебютный гол в УПЛ забил в ворота полтавской Ворсклы в сентябре 2019-го. В текущем сезоне провел за донецкий клуб 10 поединков.

В конце мая на тренировке Валерий травмировался – у 21-летнего защитника диагностировали перелом левой лодыжки большеберцовой кости. Восстановление после таких травм может длиться до трех месяцев.

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