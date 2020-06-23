toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - КОЛОС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - БЕРНЛИ

"Были серьезные предложения из Италии и Англии": защитник Шахтера озвучил свою мечту

15:10 - Читати українською
"Были серьезные предложения из Италии и Англии": защитник Шахтера озвучил свою мечту
Валерий Бондарь / ФК Шахтер

Защитник "горняков" Валерий Бондарь рассказал о предложениях иностранных клубов и любви к донецкой команде.

"Когда чемпионат мира только начинался, писали агенты из некоторых английских клубов. Также знаю, что были хорошие, серьезные предложения из Италии.

"Переломы меня не останавливают": защитник Шахтера рассказал о реабилитации после тяжелой травмы

Но я люблю Шахтер. Это мой клуб, моя команда, я здесь с детства. Я предан этому клубу и хочу играть тут как можно дольше, завоевывать трофеи. Сыграть на Донбасс Арене – это моя мечта. Впервые на стадион попал в восемь лет – было сказочно и невероятно. Мечтаю вернуться туда и сыграть", – сказал Бондарь в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Бондарь – воспитанник клубной академии Шахтера. За главную команду "оранжево-черных" дебютировал год назад – 4 мая 2019 года – в матче против Львова. Дебютный гол в УПЛ забил в ворота полтавской Ворсклы в сентябре 2019-го. В текущем сезоне провел за донецкий клуб 10 поединков.

В конце мая на тренировке Валерий травмировался – у 21-летнего защитника диагностировали перелом левой лодыжки большеберцовой кости. Восстановление после таких травм может длиться до трех месяцев.

Шахтер победил Александрию и досрочно стал чемпионом Украины – урок успеха, тревога перед ЛЕ и неосторожность "горняков"

blog_ava
"Это позор": воспитанник Динамо, который играет за Колос, прокомментировал скандальное судейство
09:48
361
Теги
Шахтер Шахтер Донбасс Арена Валерий Валерий Бондарь
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шахтар – чемпіон України: що буде далі?
    Сергій Тищенко — 22 июнь4034 Шахтар – чемпіон України: що буде далі?
4
час
:
38
мин
Лестер Сити
20:00
Брайтон
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук