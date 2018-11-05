Кобин: Многие критикуют Гармаша, но футболист вышел в матче с Минаем и сделал результат

Защитник Миная Василий Кобин похвалил хавбека Динамо Дениса Гармаша.

"У Динамо серьезная команда, серьезные игроки. Это сразу видно. Многие критикуют Дениса Гармаша, а человек вышел и сделал результат, успокоил игру в центре поля. Его много критикуют, но я думаю, что он этого не заслуживает.

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Я говорю и о Михаиле Кополовце. Он его постоянно критикует-критикует, а человек вышел, решил вопрос и закрыл всем рты", – сказал Кобин в эфире программы "Профутбол".

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Напомним, в матче 1/8 Кубка Украины между Минаем и Динамо Гармаш вышел на поле во втором тайме при счете 1:0 в пользу закарпатской команды и забил один из голов киевлян.