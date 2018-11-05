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Кобин: Многие критикуют Гармаша, но футболист вышел в матче с Минаем и сделал результат

10:10 47 Читати українською
Кобин: Многие критикуют Гармаша, но футболист вышел в матче с Минаем и сделал результат
Денис Гармаш / Фото ФК Динамо

Защитник Миная Василий Кобин похвалил хавбека Динамо Дениса Гармаша.

"У Динамо серьезная команда, серьезные игроки. Это сразу видно. Многие критикуют Дениса Гармаша, а человек вышел и сделал результат, успокоил игру в центре поля. Его много критикуют, но я думаю, что он этого не заслуживает.

Гармаш сравнялся с Шевченко по количеству матчей в футболке Динамо

Я говорю и о Михаиле Кополовце. Он его постоянно критикует-критикует, а человек вышел, решил вопрос и закрыл всем рты", – сказал Кобин в эфире программы "Профутбол".

Определились все участники 1/4 финала Кубка Украины

Напомним, в матче 1/8 Кубка Украины между Минаем и Динамо Гармаш вышел на поле во втором тайме при счете 1:0 в пользу закарпатской команды и забил один из голов киевлян.

Кубок Украины1/8 финала

Минай - Динамо Киев: Среда 31 октября 2018

Минай
Матч окончен
1 : 3
Динамо Киев
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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Минай Минай Минай - Динамо Киев Василий Кобин Василий Кобин Денис Гармаш Денис Гармаш Кубок Украины
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