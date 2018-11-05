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Манчестер Сити – Шахтер: матч будет обслуживать скандальный Кашшаи, который засудил Украину на Евро-2012

11:52 56 Читати українською
Манчестер Сити – Шахтер: матч будет обслуживать скандальный Кашшаи, который засудил Украину на Евро-2012
Виктор Кашшаи / Соцсети

Стала известна бригада арбитров, которая будет обслуживать матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер.

Матч 4 тура Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер будет обслуживать венгерская бригада арбитров во главе с Виктором Кашшаи. Ассистировать ему будут Гьорги Ринг и Венцель Тот. Четертим арбитром назначен Питер Береттян.

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Главный арбитр матча может быть знаком украинскому болельщику по Евро-2012, когда венгр обслуживал матч сборной Украины и Англии и не засчитал гол Марко Девича.

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Напомним, матч 4 тура Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Шахтером состоится в среду, 7 ноября. Начало запланировано на 22:00.

Лига чемпионов4 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
до матча
2
дн
:
8
час
:
31
мин
Шахтер
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