Манчестер Сити – Шахтер: матч будет обслуживать скандальный Кашшаи, который засудил Украину на Евро-2012

Стала известна бригада арбитров, которая будет обслуживать матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер.

Матч 4 тура Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер будет обслуживать венгерская бригада арбитров во главе с Виктором Кашшаи. Ассистировать ему будут Гьорги Ринг и Венцель Тот. Четертим арбитром назначен Питер Береттян.

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Главный арбитр матча может быть знаком украинскому болельщику по Евро-2012, когда венгр обслуживал матч сборной Украины и Англии и не засчитал гол Марко Девича.

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Напомним, матч 4 тура Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Шахтером состоится в среду, 7 ноября. Начало запланировано на 22:00.