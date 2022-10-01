Болельщики "бело-синих" уже могут стать обладателями пропусков на поединок с лидером группы.

Динамо на своем сайте объявило о начале продаж билетов на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против французского Ренна.

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Купить билеты на матч можно по ссылке после регистрации на билетном портале. Стоимость пропуска стартует от 50 польских злотых (400 грн). Самый дорогой просмотр матча на стадионе обойдется в 1200 злотых (9600 грн).

Напомним, домашняя игра с французами состоится на стадионе имени Юзефа Пилсудского в четверг, 13 октября. Начало встречи в 19:45.

После 2-х туров Динамо в турнирной таблице группы В идет последним без очков. Лидирует в квартете Ренн с 4 пунктами.

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