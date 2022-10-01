Вболівальники "біло-синіх" вже можуть стати власниками перепусток на поєдинок з лідером групи.

Динамо на своєму сайті оголосило про початок продажу квитків на матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти французького Ренна.

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Придбати квитки на матч можна за посиланням після реєстрації на квитковому порталі. Вартість перепусток стартує від 50 польських злотих (400 грн). Найкоштовніший перегляд поєдинку на стадіоні обійдеться у 1200 злотих (9600 грн).

Нагадаємо, домашня гра з французами відбудеться на стадіоні імені Юзефа Пілсудського у четвер, 13 жовтня. Початок зустрічі о 19:45.

Після 2-х турів Динамо у турнірній таблиці групи В йде останнім без очок. Лідирує у квартеті Ренн з 4 пунктами.

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