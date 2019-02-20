Динамо – Олимпиакос: Буряк назвал залог успешного результата для киевлян

Экс-тренер Динамо Леонид Буряк поделился ожиданиями от матча киевлян против Олимпиакоса в 1/16 финала Лиги Европы.

"Впечатления от первого матча Олимпиакоса и Динамо (2:2)? Результат, в принципе, хороший для киевлян. Теперь нашу команду устраивает даже ничья. Динамо всегда очень долго запрягают, но быстро едут. Команда провела хороший подготовительный сбор. Но, тем не менее, как хорошо ты не тренируйся, если нет игровой практики, то преимущество будет у соперника. так было во все времена.

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В первой игре небольшое преимущество было у Олимпиакоса, но киевлянам удалось одержать хороший результат. Считаю, что Динамо является фаворитом в предстоящем матче.

Олимпиакос – сильная команда, но она сильна в домашних поединках, когда есть поддержка родных трибун. Такие команды не любят прессинга, не любят жесткой игры, они хотят играть в тот футбол, в который привыкли. К слову, в первом матче у греков не было нескольких футболистов. Посмотрим, как они подготовились к поединку.

В чем будет залог успеха для Динамо в предстоящем матче? Должна быть максимальная готовность, необходимо диктовать свои условия. Есть хорошие исполнители. Возможно, не совсем ярко сыграли некоторые футболисты в первой встрече, но это шанс для Динамо. Нужно все оставить и думать об этой игре", – цитирует Буряка Dynamo.kiev.ua.

Напомним, ответный матч между Динамо и Олимпиакосом сыграют завтра, 21 февраля. Начало поединка в 22 часа по Киеву. Первая встреча в Пирее завершилась результативной ничьей (2:2).

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