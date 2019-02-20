Динамо – Олімпіакос: Буряк назвав запоруку успішного результату для киян

Екс-тренер Динамо Леонід Буряк поділився очікуваннями від матчу киян проти Олімпіакоса в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Враження від першого матчу Олімпіакоса і Динамо (2:2)? Результат, в принципі, хороший для киян. Тепер нашу команду влаштовує навіть нічия. Динамо завжди дуже довго запрягають, але швидко їдуть. Команда провела хороший підготовчий збір. Але, тим не менше, як ти добре не тренуйся, якщо немає ігрової практики, то перевага буде у суперника. І так було в усі часи.

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У першій грі невелика перевага була у Олімпіакоса, але киянам вдалося здобути хороший результат. Вважаю, що Динамо є фаворитом у майбутньому протистоянні.

Олімпіакос – сильна команда, але вона сильна в домашніх поєдинках, коли є підтримка рідних трибун. Такі команди не люблять пресингу, не люблять жорсткої гри, вони хочуть грати в той футбол, в який звикли. До слова, в першому матчі у греків не було кількох основних футболістів. Подивимося, як вони підготувалися до поєдинку.

У чому буде запорука успіху для Динамо в майбутньому матчі? Повинна бути максимальна готовність, необхідно диктувати свої умови. Є хороші виконавці. Можливо, не зовсім яскраво зіграли деякі футболісти в першій зустрічі, але це шанс для Динамо. Потрібно все залишити і думати про цю гру", – цитує Буряка Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, матч-відповідь між Динамо та Олімпіакосом зіграють завтра, 21 лютого. Початок поєдинку о 22 годині за Києвом. Перша зустріч у Піреї завершилася результативною нічиєю (2:2).

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