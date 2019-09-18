Динамо – одна из сильнейших команд Европы, – тренер Мальме оценил уровень команды Михайличенко

Наставник шведского Мальме Уве Реслер поделился ожиданиями от противостояния с Динамо в первом туре группового этапа Лиги Европы 2019/20.

"Я не знал, что Бурда не сыграет, но мы хорошо изучили Динамо. К тому же, мы встречались с киевлянами зимой на сборах. Многие игроки Мальме, которые тогда играли против Динамо, завтра будут в составе. Надеюсь, что нам удастся провести хороший матч на фантастическом стадионе одной из сильнейших команд Европы. Динамо занимает в рейтинге двадцать пятым место, рядом с Бешикташем. Если нам повезет, то можем сыграть хорошо.

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Мы просмотрели много видео с матчами соперника. Как я уже говорил, мы встречались с Динамо в Марбелье и много знаем об этой команде. У них сильная команда с сильными крайними полузащитниками – Цыганков и Вербич, которых можно выделить. Но, если мы сыграем хорошо и выложимся так же, как, например, в матчах с Челси и Бешикташем, то, надеюсь, достигнем положительного результата. Да, мы не являемся фаворитами, но это, может, не так уж и плохо.

Я не согласен, что в чемпионате Швеции мы выступаем лучше, чем в Лиге Европы. Все же это два разных турнира. Нам нужно адаптироваться к уровню Лиги Европы. У нас ровная группа, но завтра мы будем играть с одной из лучших команд. У нас тоже сильная команда и много опытных игроков. Но есть и те, кто не привык играть на таких больших стадионах. Для этого нужно больше концентрации.

Я говорил своим игрокам, чтобы они не читали Transfermarkt. Мы уже противостояли Цыганкову в матче в Марбелье и знаем, как он играет. Также мы знаем, как играет Вербич. Это сильные игроки. Нас ждет тяжелый матч, потому что Динамо играет дома. Нам нужно быть готовыми на 100%, чтобы добыть положительный результат", – приводит слова Реслера с предматчевой пресс-конференции Динамомания.

Напомним, что поединок Динамо – Мальме состоится в четверг, 19 сентября. Начало в 19:55.

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