Динамо – одна з найсильніших команд Європи, – тренер Мальме оцінив рівень команди Михайличенка

Наставник шведського Мальме Уве Рьослер поділився очікуваннями від протистояння з Динамо у першому турі групового етапу Ліги Європи 2019/20.

"Я не знав, що Бурда не зіграє , але ми добре вивчили Динамо. До того ж, ми зустрічалися з киянами взимку на зборах. Багато гравців Мальме, які тоді грали проти Динамо, завтра будуть у складі. Сподіваюся, що нам вдасться провести хороший матч на фантастичному стадіоні з однією з найсильніших команд Європи. Динамо посідає в рейтингу 25-е місце, поряд з Бешикташем. Якщо нам пощастить, то можемо зіграти добре.

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Ми переглянули багато відео з матчами суперника. Як я вже говорив, ми зустрічалися з Динамо в Марбельї і багато знаємо про цю команду. У них сильна команда з сильними крайніми півзахисниками – Циганков і Вербіч, яких можна виділити. Але, якщо ми зіграємо добре і викладемося так само, як, наприклад, в матчах з Челсі і Бешикташем, то, сподіваюся, досягнемо позитивного результату. Так, ми не є фаворитами, але це, може, не так вже й погано.

Я не згоден, що в чемпіонаті Швеції ми виступаємо краще, ніж у Лізі Європи. Все ж це два різні турніри. Нам потрібно адаптуватися до рівня Ліги Європи. У нас рівна група, але завтра ми будемо грати з однією з найкращих команд. У нас теж сильна команда і багато досвідчених гравців. Але є і такі, які не звикли грати на таких великих стадіонах. Для цього потрібно більше концентрації.

Я говорив своїм гравцям, щоб вони не читали Transfermarkt. Ми вже протистояли Циганкову в матчі в Марбельї і знаємо, як він грає. Також ми знаємо, як грає Вербіч. Це сильні гравці. Нас чекає важкий матч, тому що Динамо грає вдома. Нам потрібно бути готовими на 100%, щоб здобути позитивний результат", – наводить слова Рьослера з передматчевої прес-конференції Динамомания.

Нагадаємо, що поєдинок Динамо – Мальме відбудеться у четвер, 19 вересня. Початок о 19:55.

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