Динамо – Оболонь-Бровар – 1:1 – видео голов и обзор матча

Смотрите видео голов и обзор товарищеского матча между Динамо и Оболонь-Броваром.

Киевское дерби завершилось ничьей. В дебюте счет открыл Георгий Цитаишвили, однако вице-чемпион Украины не смог развить свой успех. Более того, под занавес встречи Островский вырвал ничью, удачно сыграв на втором этаже в штрафной Динамо.

Динамо не сумело победить Оболонь-Бровар: красивый гол Цитаишвили, бледные полчаса для молодежи, центральная роль Кадири