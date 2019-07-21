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Динамо – Оболонь-Бровар – 1:1 – видео голов и обзор матча

18:56 34 Читати українською
Динамо – Оболонь-Бровар – 1:1 – видео голов и обзор матча
Динамо – Оболонь-Бровар / Фото ФК Динамо

Смотрите видео голов и обзор товарищеского матча между Динамо и Оболонь-Броваром.

 

Киевское дерби завершилось ничьей. В дебюте счет открыл Георгий Цитаишвили, однако вице-чемпион Украины не смог развить свой успех. Более того, под занавес встречи Островский вырвал ничью, удачно сыграв на втором этаже в штрафной Динамо.

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