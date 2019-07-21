Динамо – Оболонь-Бровар – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Дивіться відео голів та огляд товариського матчу між Динамо та Оболонь-Броваром.

Київське дербі завершилося нічиєю. У дебюті рахунок відкрив Георгій Цітаішвілі, однак віце-чемпіон України не зміг розвинути свій успіх. Більше того, під завісу зустрічі Островський вирвав нічию, вдало зігравши на другому поверсі у штрафному майданчику Динамо.

Динамо не зуміло перемогти Оболонь-Бровар: красивий гол Цітаішвілі, бліді пів години для молоді, центральна роль Кадірі