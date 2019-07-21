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Динамо – Оболонь-Бровар – 1:1 – відео голів та огляд матчу

18:56 139 Читать на русском
Динамо – Оболонь-Бровар – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Динамо – Оболонь-Бровар / Фото ФК Динамо

Дивіться відео голів та огляд товариського матчу між Динамо та Оболонь-Броваром.

 

Київське дербі завершилося нічиєю. У дебюті рахунок відкрив Георгій Цітаішвілі, однак віце-чемпіон України не зміг розвинути свій успіх. Більше того, під завісу зустрічі Островський вирвав нічию, вдало зігравши на другому поверсі у штрафному майданчику Динамо.

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