Динамо – Металлист 1925

Динамо круто прошло последний месяц, если принять во внимание чисто результаты. Подопечные Мирчи Луческу одержали пять побед в шести матчах, потеряв очки только с Колосом – тот же Шахтер прошел данный отрезок хуже. Правда, сильнейшими соперниками за это время были Александрия и Верес, но это не так важно. Главное, что киевляне вернулись на третью позицию, а отставание от "горняков" сократилось до четырех зачётных баллов.

Именно поэтому победа над Металлистом 1925 является чрезвычайной для "бело-синих". Проблема кроется в том, что все шесть предыдущих матчей прошли при футболе, который для Динамо можно назвать позорным. Команда создавала минимум моментов, демонстрируя огромные проблемы с продвижением мяча – в поединке с Александрией, например, команда обновила антирекорд сезона по касаниям в штрафной, а в первый час встречи против Вереса их было всего семь.

При этом в обороне киевляне регулярно допускают глупые ошибки, банально теряя концентрацию. Ну и зависимость от настроя Цыганкова с Буяльским никто не отменял – причем в последнее время феерит лишь Виктор. Словом, осечка с Колосом не была случайностью – Динамо рискует раскатать еще несколько "нулевок" до конца года.

Тем более, что Металлист 1925 в последнее время окреп. Под руководством тренерского дуэта Эдмара и Олега Голодюка харьковчане набрали 7 очков в трех матчах, сыграв вничью с Металлистом (0:0) и разбив Кривбасс (2:0) и Ингулец (2:1). Вряд ли можно говорить о каком-то значительном игровом прогрессе – все эти поединки были ничейными по духу, а голы в них были относительно случайными. Во встречах против слабых атак и оборон команда выжала максимум из минимума.

В футболе Металлист 1925 после ухода Валерия Кривенцова исчезла изюминка. Теперь это типичный представитель "болота" УПЛ, но он уже хотя бы не настолько безнадежен, как сразу после назначения Эдмара и Голодюка. Так или иначе, списывать харьковчан до стартового свистка в матче с Динамо не стоит.

Кадровая ситуация

Травмированы: Шапаренко, Бойко, Супряга (Динамо)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Металлист 1925

Динамо: Бущан – Тымчик, Забарный, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Лонвейк – Ванат

Металлист 1925: Мозиль – Шершень, Безуглый, Курило, Жичиков – Вачиберадзе – Ременюк, Габелок, Кравченко, Русин – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Прогнозирование результатов Динамо мало чем отличается от игры в рулетку. Теоретически, киевляне являются фаворитами любого матча против середняка или аутсайдера – на практике же все сводится к рандому. Футбол подопечных Мирчи Луческу этому изрядно способствует, ведь доминирование гранда во владении и интенсивности прессинга не добавляет моментов.

Тем не менее, в большинстве матчей класс пока позволял "бело-синим" одержать победу. Форма Металлиста 1925, в свою очередь, не убеждает – победы были случайными, а уровень игры оставался невысоким. Именно поэтому мы поставим на победу Динамо, хотя в принципе сегодня возможен любой результат.

Ингулец – Верес

Ингулец и до увольнения Сергея Лавриненко не демонстрировал примитивного футбола. Петровцы никогда не шарашили мяч куда попало, стараясь разыгрывать коротко и осмысленно. Был даже системно организованный прессинг – не хватало только надлежащей кадровой комплектации. У "казаков" откровенно самый слабый состав в УПЛ, поэтому пребывание в четвёрке аутсайдеров не удивляет.

Исполняющим обязанности коуча Ингульца назначили Младена Бартуловича. Это его дебютный тренерский опыт – и в первых двух матчах под руководством хорвата петровцы смогли откровенно понравиться. Петровцы не потеряли в осмысленности и желании работать с мячом, но ощутимо прибавили в агрессии. Как следствие, "казаки" выдали очень симпатичный поединок с Динамо и уверенно победили Львов, поднявшись со дна таблицы на 14-ю строчку.

Вообще, по ходу сезона Ингулец отбирал очки у СК Днепра-1 и крепкого летнего Металлиста, да и на фоне Александрии команды держалась достойно. Именно поэтому Вересу важно настроиться на матч в Петрово как можно лучше – тем более, что тамошний газон требует от футболистов прилагать максимум усилий. Вообще, ривненчанам надо завершить год на позитивной ноте, ведь в последних шести турах команда одержала всего одну победу.

Правда, и календарь у "народного клуба" был тяжелым. Подопечные Юрия Вирта на этом отрезке встретились с Зарей, Колосом, Шахтером, Динамо и Александрией – сильными и мощно укомплектованными соперниками. Часть из этих поединков оказалась действительно провальной, но с киевлянами и александрийцами Верес провел очень мощные матчи. Можно говорить об определенном выходе из кризиса, если таковой вообще был.

Кадровая ситуация

Травмированы: Г. Пасич, С. Шарай, М. Шестаков (Верес; все под вопросом)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Верес

Ингулец: Паламарчук – Нагиев, Поспелов, Ковалев, Смоляков – Кучеренко, Кухарук – Козак, Запорожец, Клименко – Ситало

Верес: Когут – Гагун, Вовченко, Мирошник, Е. Пасич – Клёц, Кучеров – Дахновский, Лебеденко, В. Шарай – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Этот поединок может получиться весьма интересным. Оба коллектива неплохо работают с мячом и демонстрируют агрессию в атаке, а лучшим сценарием игры для них является игра от контратак. Между тем, турнирная ситуация и последние результаты заставляют Ингулец и Верес раскрываться.

Возможно, команды даже пробьют тотал больше 2,5, однако на сыром газоне в Петровом сделать это будет трудно. Определить же сильнейшего в этой встрече трудно. У ровенчан лучший состав, но по уровню футбола петровцы не сильно уступают. Мы поставим на ничью.

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