Динамо – Металіст 1925

Динамо круто пройшло останній місяць, якщо взяти до уваги суто результати. Підопічні Мірчі Луческу здобули п'ять перемог у шести матчах, втративши очки лишень з Колосом – той же Шахтар пройшов даний відрізок гірше. Щоправда, найсильнішими суперниками за цей час були Олександрія та Верес, але це не так важливо. Головне, що кияни повернулися на третю позицію, а відставання від "гірників" скоротилось до чотирьох залікових балів.

Саме тому перемога над Металістом 1925 є надзвичайною для "біло-синіх". Проблема криється в тому, що усі шість попередніх матчів пройшли за футболу, який для Динамо можна назвати ганебним. Команда створювала мінімум моментів, демонструючи шалені проблеми з просуванням м'яча – у поєдинку з Олександрією, наприклад, команда оновила антирекорд сезону за дотиками у штрафному, а в першу годину зустрічі проти Вереса їх було всього сім.

При цьому в обороні кияни регулярно припускають дурних помилок, банально втрачаючи концентрацію. Ну і залежність від настрою Циганкова з Буяльським ніхто не скасовував – причому останнім часом феєрить лише Віктор. Словом, осічка з Колосом не була випадковістю – Динамо ризикує розкатати ще дві "нулівки" до кінця року.

Тим паче, що Металіст 1925 останнім часом зміцнів. Під керівництвом тренерського дуету Едмара й Олега Голодюка харків'яни набрали 7 очок у трьох матчах, зігравши внічию з Металістом (0:0) і розбивши Кривбас (2:0) і Інгульцем (2:1). Навряд чи можна говорити про якийсь значний ігровий прогрес – усі ці поєдинки були нічийними по духу, а голи в них були відносно випадковими. У зустрічах проти слабких атак і оборон команда витиснула максимум із мінімуму.

У футболі Металіст 1925 після відходу Валерія Кривенцова зникла родзинки. Тепер це типовий представник "болота" УПЛ, але він вже хоча б не настільки безнадійний, як одразу після призначення Едмара й Голодюка. Так чи інакше, списувати харків'ян до стартового свистка у матчі з Динамо не варто.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шапаренко, Бойко, Супряга (Динамо)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Динамо – Металіст 1925

Динамо: Бущан – Тимчик, Забарний, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Лонвейк – Ванат

Металіст 1925: Мозіль – Шершень, Безуглий, Курило, Жичиков – Вачіберадзе – Ременюк, Габелок, Кравченко, Русин – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Прогнозування результатів Динамо мало чим відрізняється від гри в рулетку. Теоретично, кияни є фаворитами будь-якого матчу проти середняка чи аутсайдера – на практиці ж все зводиться до рандому. Футбол підопічних Мірчі Луческу цьому неабияк сприяє, адже домінування гранда у володінні та інтенсивності пресингу не додає моментів.

Тим не менш, у більшості матчів клас поки що дозволяв "біло-синім" здобути перемогу. Форма Металіста 1925, своєю чергою, не переконує – перемоги були випадковими, а рівень гри залишався невисоким. Саме тому ми поставимо на перемогу Динамо, хоча в принципі сьогодні можливий будь-який результат.

Інгулець – Верес

Інгулець і до звільнення Сергія Лавриненка не демонстрував примітивного футболу. Петровці ніколи не шарашили м'яч абикуди, намагаючись розігрувати коротко й осмислено. Був навіть системно організований пресинг – не вистачало тільки належної кадрової комплектації. У "козаків" відверто найслабший склад в УПЛ, тож перебування в четвірці аутсайдерів не дивує.

Виконуючим обов'язки коуча Інгульця призначили Младена Бартуловіча. Це його дебютний тренерський досвід – і в перших двох матчах під керівництвом хорвата петровці змогли відверто сподобатись. Петровці не втратили у осмисленості й бажання працювати з м'ячем, але відчутно додали в агресії. Як наслідок, "козаки" видали дуже симпатичний поєдинок з Динамо й впевнено перемогли Львів, піднявшись з дна таблиці на 14-ту сходинку.

Взагалі, по ходу сезону Інгулець відбирав очки у СК Дніпра-1 і міцного літнього Металіста, та і на тлі Олександрії команди трималася гідно. Саме тому Вересу важливо налаштуватись на матч у Петровому якомога краще – тим паче, що тамтешній газон вимагає від футболістів докладати максимум зусиль. Взагалі, рівнянам треба завершити рік на позитивній ноті, адже в останніх шести турах команда здобула всього одну перемогу.

Щоправда, і календар у "народного клубу" був важким. Підопічні Юрія Вірта на цьому відрізку зустрілися із Зорею, Колосом, Шахтарем, Динамо та Олександрією – сильними й потужно укомплектованими суперниками. Частина з цих поєдинків виявилась дійсно провальною, але з киянами та олександрійцями Верес провів дуже потужні матчі. Можна говорити про певний вихід з кризи, якщо така взагалі була.

Кадрова ситуація

Травмовані: Г. Пасіч, С. Шарай, М. Шестаков (Верес; усі під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Верес

Інгулець: Паламарчук – Нагієв, Поспєлов, Ковальов, Смоляков – Кучеренко, Кухарук – Козак, Запорожець, Клименко – Сітало

Верес: Когут – Гагун, Вовченко, Мірошник, Є. Пасіч – Кльоц, Кучеров – Дахновський, Лебеденко, В. Шарай – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Цей поєдинок може вийти вельми цікавим. Обидва колективи непогано працюють з м'ячем і демонструють агресію в атаці, а найкращим сценарієм гри для них є гра від контратак. Між тим, турнірна ситуація та останні результати змушують Інгулець та Верес розкриватись.

Можливо, команди навіть проб'ють тотал більше 2,5, однак на вогкому газоні в Петровому зробити це буде важко. Визначити ж сильнішого в цій зустрічі важко. У рівнян кращий склад, але за рівнем футболу петровці не сильно поступаються. Ми поставимо на нічию.

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