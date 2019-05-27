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Динамо – Львов: Хацкевич рассказал, почему заменил Сидклея уже на 27-й минуте

13:53 92 Читати українською
Динамо – Львов: Хацкевич рассказал, почему заменил Сидклея уже на 27-й минуте
Сидклей / фото: ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал раннюю замену Сидклея в матче против Львова.

78’ Артем Беседин
84’ Никита Бурда
 
Алваро 17’
17’ Алваро
78’ Артем Беседин
84’ Никита Бурда

"Во-первых, от защитника нужна надежность в обороне. С левого фланга шли все первые атаки, которые были у наших ворот. Надо было что-то менять. Где-то рисковал и здоровьем Миколенко, но он выдержал.

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Я приводил статистику. Сидклей сыграл 19 матчей на позиции крайнего полузащитника. Он забил 1 мяч и отдал 1 голевой пас – его эффективность игры на этой позиции.

В первую очередь – он легионер. Если ты легионер, ты должен быть сильнее украинских футболистов на своей позиции", – поделился Хацкевич в комментарии ПроФутболу.

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Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Феррейра Сидклей Феррейра Сидклей Динамо Киев - Львов
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