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Динамо – Львів: Хацкевич розповів, чому замінив Сідклея вже на 27-й хвилині

13:50 2080 Читать на русском
Динамо – Львів: Хацкевич розповів, чому замінив Сідклея вже на 27-й хвилині
Сідклей / фото: ФК Динамо Київ

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував ранню заміну Сідклея у матчі проти Львова.

78’ Артем Бєсєдін
84’ Микита Бурда
 
Алваро 17’
17’ Алваро
78’ Артем Бєсєдін
84’ Микита Бурда

"По-перше, від захисника потрібна надійність в обороні. З лівого флангу йшли всі перші атаки, які були біля наших воріт. Треба було щось змінювати. Десь ризикував і здоров'ям Миколенко, але він витримав.

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Я наводив статистику. Сідклей зіграв 19 матчів на позиції крайнього півзахисника. Він забив 1 м'яч і віддав 1 гольовий пас – його ефективність гри на цій позиції.

В першу чергу – він легіонер. Якщо ти легіонер, ти повинен бути сильнішим за українських футболістів на своїй позиції", – поділився Хацкевич в коментарі ПроФутболу.

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blog_ava
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Теги
Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Феррейра Сідклей Феррейра Сідклей Динамо - Львів
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