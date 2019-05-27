Динамо – Львів: Хацкевич розповів, чому замінив Сідклея вже на 27-й хвилині

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував ранню заміну Сідклея у матчі проти Львова.

"По-перше, від захисника потрібна надійність в обороні. З лівого флангу йшли всі перші атаки, які були біля наших воріт. Треба було щось змінювати. Десь ризикував і здоров'ям Миколенко, але він витримав.

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Я наводив статистику. Сідклей зіграв 19 матчів на позиції крайнього півзахисника. Він забив 1 м'яч і віддав 1 гольовий пас – його ефективність гри на цій позиції.

В першу чергу – він легіонер. Якщо ти легіонер, ти повинен бути сильнішим за українських футболістів на своїй позиції", – поділився Хацкевич в коментарі ПроФутболу.

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