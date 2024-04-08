Динамо – ЛНЗ: онлайн-трансляция матча УПЛ – большой камбек Ярмоленко
Динамо принимает ЛНЗ в 23-м туре УПЛ 2023/24. Стартовые составы команд и онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".
Стартовый свисток матча Динамо – ЛНЗ запланирован на 15:30 по киевскому времени. Бесплатно игру покажет FootballHub. За главными событиями встречи также можно следить в текстовом онлайне Футбол 24.
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Главное событие в стартовых составах – возвращение Андрея Ярмоленко в основу Динамо. Лидер киевлян в последний раз выходил в старте еще 1 октября прошлого года против Александрии. Затем была тяжелая травма, операция и 2 матча с замены уже во второй части сезона. Ярмоленко наденет капитанскую повязку, поскольку Виталий Буяльский вернулся лишь в запас.
Стартовые составы матча Динамо – ЛНЗ: