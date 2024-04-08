Стартовый свисток матча Динамо – ЛНЗ запланирован на 15:30 по киевскому времени. Бесплатно игру покажет FootballHub. За главными событиями встречи также можно следить в текстовом онлайне Футбол 24.

Шахтер нанес Руху первое поражение после возобновления сезона УПЛ – "горняки" закрепились на вершине таблицы

Главное событие в стартовых составах – возвращение Андрея Ярмоленко в основу Динамо. Лидер киевлян в последний раз выходил в старте еще 1 октября прошлого года против Александрии. Затем была тяжелая травма, операция и 2 матча с замены уже во второй части сезона. Ярмоленко наденет капитанскую повязку, поскольку Виталий Буяльский вернулся лишь в запас.

Стартовые составы матча Динамо – ЛНЗ: