Стартовий свисток матчу Динамо – ЛНЗ заплановано на 15:30 за київським часом. Безкоштовно гру покаже FootballHub. За головними подіями зустрічі також можна стежити у текстовому онлайні Футбол 24.

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Головна подія у стартових складах – повернення Андрія Ярмоленка до основи Динамо. Лідер киян востаннє виходив у старті ще 1 жовтня минулого року проти Олександрії. Потім була важка травма, операція і 2 матчі зі заміни вже у другій частині сезону. Ярмоленко одягне капітанську пов'язку, оскільки Віталій Буяльський повернувся лише в запас.

Стартові склади матчу Динамо – ЛНЗ: