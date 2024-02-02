Динамо минимально уступило Левски в товарищеском матче на турецких сборах. Смотрите видео гола и обзор встречи.

Товарищеский матч 2 февраля 2024 года

Динамо Киев – Левски – 0:1

Гол: Галчев, 22

Динамо вяло начало игру, подарило сопернику несколько моментов и на 22-й минуте пропустило. Галчев идеально пробил в нижний угол, замахом сделав из Вивчаренко школьника.

Динамо потерпело третье поражение на сборах – очередной слабый матч команды Шовковского

Подопечные Шовковского не исправили ситуацию после перерыва. Если бы не Бущан, то скорее Левски должен был забить второй. 0:1 – Динамо проиграло третий из четырех своих спаррингов в Турции.