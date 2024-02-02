Динамо – Левски – 0:1 – видео гола и обзор ужасного матча киевлян
19:26 - Читати українською
Динамо минимально уступило Левски в товарищеском матче на турецких сборах. Смотрите видео гола и обзор встречи.
Товарищеские матчи
завершено
Товарищеский матч 2 февраля 2024 года
Динамо Киев – Левски – 0:1
Гол: Галчев, 22
Динамо вяло начало игру, подарило сопернику несколько моментов и на 22-й минуте пропустило. Галчев идеально пробил в нижний угол, замахом сделав из Вивчаренко школьника.
Динамо потерпело третье поражение на сборах – очередной слабый матч команды Шовковского
Подопечные Шовковского не исправили ситуацию после перерыва. Если бы не Бущан, то скорее Левски должен был забить второй. 0:1 – Динамо проиграло третий из четырех своих спаррингов в Турции.
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