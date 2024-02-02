Динамо мінімально поступилося Левскі у товариському матчі на турецьких зборах. Дивіться відео гола та огляд зустрічі.

Товариський матч 2 лютого 2024

Динамо Київ – Левскі – 0:1

Гол: Галчев, 22

Динамо мляво розпочало гру, подарувало супернику кілька моментів і на 22-й хвилині пропустило. Галчев ідеально пробив у нижній кут, замахом зробивши з Вівчаренка школяра.

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Підопічні Шовковського не виправили ситуацію по перерві. Якби не Бущан, то радше Левскі мав забити вдруге. 0:1 – Динамо програло третій з чотирьох своїх спарингів у Туреччині.