Динамо – Левскі – 0:1 – відео гола та огляд жахливого матчу киян
19:26 - Читать на русском
Динамо мінімально поступилося Левскі у товариському матчі на турецьких зборах. Дивіться відео гола та огляд зустрічі.
Товариський матч 2 лютого 2024
Динамо Київ – Левскі – 0:1
Гол: Галчев, 22
Динамо мляво розпочало гру, подарувало супернику кілька моментів і на 22-й хвилині пропустило. Галчев ідеально пробив у нижній кут, замахом зробивши з Вівчаренка школяра.
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Підопічні Шовковського не виправили ситуацію по перерві. Якби не Бущан, то радше Левскі мав забити вдруге. 0:1 – Динамо програло третій з чотирьох своїх спарингів у Туреччині.
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