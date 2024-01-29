Динамо уступило Легии в контрольном поединке. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Легия на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Легия – 1:3

Голы: Бенито, 34 – Мучи, 31, Августиняк, 44, Крамер, 55

Динамо пропустило в середине первого тайма – Мучи без проблем замкнул навес с правого фланга. "Бело-синие" отыгрались мгновенно: Кабаев прострелил с левого фланга, Пономаренко пытался замкнуть, но последнее касание к мячу сделал Бенито – 1:1.

Динамо проиграло Легии – второе поражение Шовковского на сборах, Бенито забил первый гол киевлян в Турции

Под конец первого тайма защита Динамо провалилась, не помешав Августиняку получить передачу из глубины и легко реализовать выход один на один. А во второй половине Крамер поставил точку во встрече.