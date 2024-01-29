Динамо поступилось Легії у контрольному поєдинку. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Легія на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Легія – 1:3

Голи: Беніто, 34 – Мучі, 31, Августиняк, 44, Крамер, 55

Динамо пропустило в середині першого тайму – Мучі без проблем замкнув навіс з правого флангу. "Біло-сині" відігрались миттєво: Кабаєв прострілив з лівого флангу, Пономаренко намагався замкнути, але останній дотик до м'яча зробив Беніто – 1:1.

Динамо програло Легії – друга поразка Шовковського на зборах, Беніто забив перший гол киян в Туреччині

Під кінець першого тайму захист Динамо провалився, не завадивши Августиняку отримати передачу з глибини та легко реалізувати вихід віч-на-віч. А в другій половині Крамер поставив крапку в зустрічі.