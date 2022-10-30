Динамо встречается с Кривбассом в рамках 10-го тура УПЛ. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо – Кривбасс начнется в 17:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн встречи. Смотреть игру можно прямо в этой новости.

Стартовые составы команд

Динамо: Нещерет – Тымчик, Забарный, Попов, Караваев – Сидорчук, Гармаш – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Ванат.

Запасные: Бущан, Игнатенко, Вивчаренко, Сирота, Шепелев, Бурда, Пэррис, Андриевский, Кравченко, Лонвейк, Диалло, Кендзера, Беседин.

Кривбасс: Сарнавский – Якимец, Семенов, Ловрич, Дибанго – Капич, Банада – Задерака, Татарков, Хомченовский – Дебелко

Запасные: Клищук, Зотько, Опанасенко, Понедельник, Рябов, Стецьков, Шевченко, Семотюк, Кораблин, Микитишин, Устименко.

Динамо завоевало всего одно очко в предыдущих двух турах и идет девятым. Подопечные Вернидуба наконец-то выиграли, но победа над Ингульцем неделю назад подняла Кривбасс всего на 14 строчку.

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