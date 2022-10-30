Динамо зустрічається з Кривбасом у рамках 10 туру УПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо – Кривбас розпочнеться о 17:00 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн зустрічі. Дивитися гру можна безпосередньо в цій новині.

Стартові склади команд

Динамо: Нещерет – Тимчик, Забарний, Попов, Караваєв – Сидорчук, Гармаш – Циганков, Буяльський, Кабаєв – Ванат.

Запасні: Бущан, Ігнатенко, Вівчаренко, Сирота, Шепелєв, Бурда, Перріс, Андрієвський, Кравченко, Лонвейк, Діалло, Кендзьора, Бєсєдін.

Кривбас: Сарнавський – Якімець, Семенов, Ловріч, Дібанго – Капіч, Банада – Задерака, Татарков, Хомченовський – Дебелко

Запасні: Кліщук, Зотько, Опанасенко, Понєдєльнік, Рябов, Стецьков, Шевченко, Семотюк, Кораблін, Микитишин, Устименко.

Динамо здобуло всього одне очко у попередніх двох турах і йде дев'ятим. Підопічні Вернидуба нарешті виграли, але перемога над Інгульцем тиждень тому підняла Кривбас лише на 14 сходинку.

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